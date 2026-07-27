Кремль раздраженно ответил на слова Зеленского относительно новых планов РФ в войне против Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков с раздражением ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что страна-агрессор Россия намерена еще привлечь военных КНДР для участия в войне.

Его слова в понедельник, 27 июля, приводит российское пропагандистское агентство ТАСС.

Песков сказал, что не видит необходимости комментировать данную информацию, а также добавил, что «не Зеленскому говорить о наших планах».

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25 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина располагает достоверными разведданными о российских планах на осень. По его словам, Россия готовится получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи.

Он уточнил, что в Воронежской области РФ «уже с июня готовятся к их приему».

Украинский лидер заявил, что Северная Корея также готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

В марте южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея могла заработать до 14,4 млрд долларов на развертывании своих войск в России и экспорте оружия в страну-агрессора.

В материале говорилось, что с октября 2024 года КНДР четыре раза отправляла свои войска в РФ. В целом страна направила более 20 тысяч солдат.

Кроме того, КНДР экспортирует оружие в Россию. В материале сообщалось, что еще до развертывания войск спутники фиксировали поставки Северной Кореей различных видов вооружений в РФ.

В июне газета The Wall Street Journal констатировала, что вопреки санкциям экономика Северной Кореи процветает так, как не было уже много лет. Этой «невероятной истории экономического роста в мире» способствуют, в частности, продажи оружия и отправка военных в Россию.