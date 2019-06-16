В Кремле рассказали о выжидательной позиции Путина по Зеленскому Вчера, 14:25 Цей матеріал також доступний українською Кремль Владимир Путин Кремль

Президент РФ Владимир Путин занял «выжидательную позицию» относительно президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия четкого понимания о дальнейшей политике Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы Москва. Кремль. Путин, передает РБК.

«В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — сказал он.

В Кремле уточнили, что их интересует позиция Зеленского к Минским договоренностям и российско-украинским отношениям в целом.

Напомним, после инаугурации Зеленского в Кремле заявили, что Путин пока не будет направлять ему поздравления.

Там пояснили, что будут поздравлять украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Позже заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко допустил проведение телефонного разговора Зеленского с Путиным.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина пока нет в планах встречи с Зеленским.