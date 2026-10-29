В Кремле рассказали о договоренности Путина со Стуббом и Стере

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Владимиром Путиным может состояться, если они решат позвонить.

Об этом Ушаков сказал российскому пропагандистскому телеканалу Звезда.

По словам помощника диктатора, якобы «была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку».

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27 октября президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным относительно урегулирования войны в Украине.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с европейскими лидерами, поддерживающими Украину, после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле 2025 года.

Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники писала, что Путин большую часть разговора со Стуббом и Стере читал им «лекцию» о средневековой истории древних славян.

Однако Стере опроверг эту информацию.

Премьер-министр Норвегии также опроверг утверждение о том, что российский диктатор перехватил инициативу в разговоре. По его словам, переговоры длились полтора часа, а время между участниками распределилось примерно поровну. Для перевода был привлечен переводчик.

После телефонного разговора с главой Кремля Стере столкнулся с критикой со стороны союзников. Он объяснял, что вместе со Стуббом пытался сосредоточиться на шагах, необходимых для завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал замысел Норвегии и Финляндии относительно переговоров с Путиным.