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В Кремле ответили на заявление Порошенко о войне в Керченском проливе

Сегодня, 11:41
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В Кремле не согласны с тем, что действия РФ в Керченском проливе являются актом агрессии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что агрессивные действия России в Керченском проливе являются войной.

По словам Пескова, "речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России", сообщает ТАСС.

Напомним, президент Петр Порошенко в интервью Fox News заявил, что действия России в Керченском проливе являются актом агрессии.

"Господин Путин, это война, это не шутки, не инцидент и не кризис, ведь ваши регулярные силы под российским флагом атаковали в международных водах украинские военные суда", - подчеркнул он.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Керченский пролив Дмитрий Песков Кремль Петр Порошенко Россия

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