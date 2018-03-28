В Кремле прокомментировали возможность встречи Трампа и Путина

В Кремле заявляют, что остаются открытыми к встрече Путина и Трампа

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на массовую высылку российских дипломатов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода.

"Это зависит от американской стороны, но российская сторона остается открытой", - сказал Песков.

По его словам, Кремль пока не располагает информацией о готовности Трампа встретиться с Путиным.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

После разговора с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонки вооружений, которые выходят из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что к этой встрече уже готовятся, однако состоится ли она - пока неизвестно.