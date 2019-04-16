В Кремле прокомментировали возможность поездки Путина на "нормандскую встречу"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
прокомментировал возможность встречи лидеров нормандской четверки в июне во
время празднования 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
В комментарии Интерфаксу он сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина "пока нет" поездки в Нормандию.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться в июне на праздновании годовщины открытия Второго фронта.
Он также анонсировал подписание "документов нормандского формата" о выводе войск РФ и тяжелой техники из Донбасса, разоружении незаконных вооруженных формирований и принятии решения о введении миротворцев ООН.
Нормандская четверка, или нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.