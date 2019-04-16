#
Владимир Фесенко
Чего ждать от дебатов Порошенко и Зеленского
Иван Компан
Делайте ставки, господа избиратели
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Ульяна Супрун
Вы – в информационном пузыре. Как выбраться?
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

В Кремле прокомментировали возможность поездки Путина на "нормандскую встречу"

Вчера, 20:49
1126
Цей матеріал також доступний українською
В Кремле прокомментировали возможность поездки Путина на "нормандскую встречу" - фото

Кремль

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи лидеров нормандской четверки в июне во время празднования 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

В комментарии Интерфаксу он сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина "пока нет" поездки в Нормандию.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться в июне на праздновании годовщины открытия Второго фронта.

Он также анонсировал подписание "документов нормандского формата" о выводе войск РФ и тяжелой техники из Донбасса, разоружении незаконных вооруженных формирований и принятии решения о введении миротворцев ООН.

Нормандская четверка, или нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

Теги:   Дмитрий Песков Владимир Путин Петр Порошенко Нормандская четверка Нормандский формат

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 20:07

img
Порошенко анонсировал встречу нормандской четверки и соглашение по миротворцам ООН
Страны

Вчера, 07:05

img
Катастрофа для Франции и всего человечества. Мир скорбит о разрушенном соборе Парижской Богоматери
Политика

Вчера, 13:53

img
Больше 40% украинцев хотят проведения дебатов между Зеленским и Порошенко – опрос

ТОП 3

Геополитика

15 апреля, 10:39

img
СМИ назвали имя человека, который способствовал встрече Зеленского и Макрона
22339
Геополитика

Вчера, 16:18

img
Премьер Словении, который ранее был комиком, прокомментировал кандидатуру Зеленского на выборах
21076
Геополитика

Вчера, 08:23

img
Посол Франции возмутилась из-за поста украинского политтехнолога о пожаре в Нотр-Дам
7791