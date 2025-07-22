В Кремле придумали новую причину, почему Путин не может встретиться с Зеленским

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков придумал условие, при котором Путин может встретиться с Зеленским (Фото: REUTERS/Anton Vaganov/Pool)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор якобы «готова» обсуждать возможность встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским , если тот отменит запрет на переговоры.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Он напомнил, что этот запрет «все еще действует».

По словам Пескова, на переговорах стороны якобы будут обсуждать проекты меморандумов, которыми они обменялись во время второго раунда.

Он добавил, что надо «много поработать», перед тем как обсуждать будущие встречи «на высоком и высшем уровне».

30 сентября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины зафиксировал «невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». 4 октября Владимир Зеленский ввел в действие это решение, чтобы остановить «теневые» переговорные процессы и сепаратизм.

«Было много переговорных процессов, много теневых переговорных коридоров. Я это быстро остановил. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина в течение войны», — пояснил президент Украины.

Следующая встреча украинской делегации с представителями РФ состоится 23 июля в Турции. Ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.

4 июля Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Домой вернули украинских защитников, большинство из которых находились в плену с 2022 года.

26, 20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.