В Кремле пояснили, почему проигнорировали запрос Порошенко на разговор с Путиным

Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, почему был проигнорирован запрос администрации президента Украины на проведение телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным в связи с агрессией в Керченском проливе.

По его словам, телефонный разговор, который запрашивал Петр Порошенко, не состоялся "с учетом целого ряда факторов". Ушаков указал на совместимость графиков и анализ целей, которые стороны ставят перед беседой.

"Могу сказать, что запрос был, но разговор не состоялся. Запрос - был, а разговора не было", - цитирует слова Ушакова агентство Интерфакс-Украина.

Напомним, что Петр Порошенко заявил, что после захвата кораблей и личного состава ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября он заказывал разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако ответа не получил.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать