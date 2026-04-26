Российский диктатор Владимир Путин и спикер Кремля Дмитрий Песков во время саммита СНГ в Душанбе, Таджикистан, 10 октября 2025 года (Фото: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Об этом Песков сказал в интервью российской пропагандистской Информационной службе Вести.

Песков, в присущем российской пропаганде стиле, указал, что Москва неоднократно требовала, чтобы в Киеве «приняли те решения, которые вы должны принять», чтобы выйти на «договоренности».

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Спикер Кремля пригрозил, что «дальше будет хуже», поскольку потребуется принимать «еще более болезненные решения».

31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвигает требования, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донбасса, и «тогда война закончится».

«А если Украина в течение двух месяцев не выйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия. Логичный вопрос, если их цель только Донбасс, это мой вопрос нашим американским коллегам, тогда, если они смогут захватить Донбасс, для чего они говорят, что они пойдут дальше, потом будут другие условия. То есть вопрос все же не Донбасс, на мой взгляд», — отметил глава государства.

1 апреля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле требуют от Киева скорейшего принятия решения о выводе украинских войск с территории Донбасса.

3 апреля Песков повторил требование Кремля к Украине вывести свои войска и дал понять, что Россия не собирается прекращать войну против Украины, сказав, что Москва будет «продолжать „СВО“ до достижения всех обозначенных целей».

Зеленский неоднократно подчеркивал, что позиция Украины по территориальным вопросам не изменилась. Киев не согласится отдать России Донецкую и Луганскую области. В частности, в интервью Corriere Della Sera, опубликованном 3 марта, он заявил, что Украина не оставит Донбасс и его 200 000 жителей, поскольку отступление откроет России путь к центру страны и не остановит новых требований Кремля.