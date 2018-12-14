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Укрощение РФ. Что считать деэскалацией в Керченском проливе

В Кремле ответили на требование Трампа освободить захваченных украинских моряков

Сегодня, 14:03
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В Кремле считают, что встреча Путина и Трампа "необходима как для Москвы, так и для Вашингтона"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция США о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков, не может служить основанием для отмены следствия по делу "о незаконном пересечении границы РФ".

В Кремле уверены, что встреча российского и американского президентов "необходима как для Москвы, так и для Вашингтона", сообщает Интерфакс.

"Российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность к проведению двухсторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала проговора тех срочных вопросов, касающихся и двух стран, и вопроса стратегической безопасности всего мира", - сказал Песков.

Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что встреча президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина станет возможной только после возвращения Украине моряков и кораблей, захваченных в Керченском проливе. 

Напомним, встреча президентов США и России должна была состояться на полях саммита G20 в Аргентине, который проходил c 30 ноября по 1 декабря, однако Трамп ее отменил после агрессии России в Керченском проливе.

Тогда в Вашингтоне заявили, что встреча состоится как только инцидент в Керченском проливе будет урегулирован.

25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Украинские моряки Дональд Трамп Кремль Владимир Путин Россия США

Спецтема   Военное положение в Украине

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