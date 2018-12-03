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В Кремле отреагировали на заявление Трампа об остановке гонки вооружений

Сегодня, 22:33
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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение президента США Дональда Трампа начать переговоры относительно остановки процесса новой гонки вооружений.

По его словам, Москва с одобрением отнесется к тому, что действия Вашингтона будут коррелировать с заявлением Трампа о намерении обсудить прекращение гонки вооружений, передает РБК.

Представитель президента РФ добавил, что именно вопрос расторжения США договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был целью несостоявшейся полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем намерен обсудить лидерами Китая и России проблему "неконтролируемой гонки вооружений".

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Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о расторжении договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

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Теги:   Гонка вооружений Дональд Трамп Дмитрий Песков Россия США

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