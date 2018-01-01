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В Кремле отреагировали на заявление Помпео о коррумпированности правительства РФ

Сегодня, 12:36
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Песков выразил надежду, что Трамп даст оценку высказываниям Помпео

В администрации президента РФ Владимира Путина назвали "недипломатичным" заявление госсекретаря США Майка Помпео о коррумпированности правительства РФ.

Об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны", - заявил он.

По словам Пескова, обвинения американского госсекретаря в адрес руководства России являются "серьезными" и "неуместными".

При этом пресс-секретарь Путина выразил надежду, что президент США Дональд Трамп со временем даст оценку работе Помпео, в том числе и этим "недипломатичным репликам".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку Россией двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу "растратой государственных средств".

"Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают", - написал он у себя в Twitter.

Теги:   Майк Помпео Венесуэла Дмитрий Песков Россия Коррупция США

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