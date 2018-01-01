В Кремле отреагировали на заявление Помпео о коррумпированности правительства РФ
В администрации президента РФ Владимира Путина назвали "недипломатичным" заявление госсекретаря США Майка Помпео о коррумпированности правительства РФ.
Об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
"Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны", - заявил он.
По словам Пескова, обвинения американского госсекретаря в адрес руководства России являются "серьезными" и "неуместными".
При этом пресс-секретарь Путина выразил надежду, что президент США Дональд Трамп со временем даст оценку работе Помпео, в том числе и этим "недипломатичным репликам".
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку Россией двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу "растратой государственных средств".
"Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают", - написал он у себя в Twitter.