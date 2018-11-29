В Кремле отреагировали на отмену встречи Трампа и Путина

Дмитрий Песков заявил, что видел твит Трампа об отмене встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал официального подтверждения отмены встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита Большой двадцатки (G20) в Аргентине.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ [об отмене Трампом встречи с Путиным]. Официальной информации не имеем", - цитирует его заявление ТАСС.

По словам представителя Кремля, если Трамп действительно отменил встречу с Путиным, то у президента РФ будет "пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата россиянами кораблей и личного состава ВМС ВС Украины в Керченском проливе.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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