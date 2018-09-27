В Кремле отреагировали на новые санкции Украины против российских компаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не готова ответить на санкции, введенные Украиной против некоторых российских предприятий.
"Пока каких-либо мер ответных [в отношении Украины] не сформулировано", - цитирует его заявление ТАСС.
По словам Пескова, Кремль в вопросе ответных мер придерживается принципа взаимности.
"Мы исходим из принципа взаимности и мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам", - заявил представитель Владимира Путина.
Напомним, что Украина ввела специальные санкции против ряда российских компаний, которые заключали договора с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
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