В Кремле отреагировали на новые санкции Украины против российских компаний

Дмитрий Песков: ответ на санкции будет построен на принципе взаимности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не готова ответить на санкции, введенные Украиной против некоторых российских предприятий.

"Пока каких-либо мер ответных [в отношении Украины] не сформулировано", - цитирует его заявление ТАСС.

По словам Пескова, Кремль в вопросе ответных мер придерживается принципа взаимности.

"Мы исходим из принципа взаимности и мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам", - заявил представитель Владимира Путина.

Напомним, что Украина ввела специальные санкции против ряда российских компаний, которые заключали договора с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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