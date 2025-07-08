В Кремле с цинизмом отреагировали на слова Трампа о возобновлении поставок оружия Украине

Об этом Песков заявил во вторник, 8 июля, в ходе брифинга, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Песков утверждает, что «и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением».

Спикер кремлевского режима также указал, что относительно оружейных поставок США Украине, какие и в каком количестве, «идет много противоречивой информации» и необходимо время, «чтобы прояснить это окончательно».

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Америка предоставит Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

«Нам придется отправить еще оружие. Мы обязаны это сделать. Украина должна иметь возможность защищаться. По ней очень сильно бьют», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что речь идет прежде всего об оборонительном вооружении.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Инфографика: NV

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем поставляют вооружение Украине, однако в то же время должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Дональд Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь.