В Кремле отреагировали на заявления Трампа, что он «очень разочарован» разговором с Путиным

Так Песков отреагировал на недовольство, которое американский лидер высказал после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет российское пропагандистское издание РБК.

Спикер кремлевского режима сказал, что в ходе разговора с Трампом Путин повторил, что Кремль заинтересован достичь своих целей в войне против Украины. И якобы предпочитает сделать это «политико-дипломатическими средствами».

«Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу [так называемую] спецоперацию», — сказал Песков.

Он также добавил, что Путин проинформировал Трампа, что РФ ожидает согласование дат возможного третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

В четверг, 3 июля, состоялся очередной телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине. Он также заявил, что Путин не хочет прекращать войну против Украины.

«Я очень разочарован разговором, который я имел сегодня с Путиным… Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо», — отметил президент США.