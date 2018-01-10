В Кремле отказались комментировать переименование площади у посольства РФ в США в честь Немцова

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Песков отметил, что американо-российские отношения оставляют желать лучшего

Песков отметил, что американо-российские отношения оставляют желать лучшего

В администрации российского президента Владимира Путина отказались комментировать решение городского совета Вашингтона переименовать площадь перед посольством РФ в Немцов-плаза.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает телеканал Дождь.

По его словам, данное решение является прерогативой местных властей.

"Я бы оставил это без комментария. Это является прерогативой городских властей. На фоне того, что состояние отношений между нашими двумя странами оставляет желать лучшего, мягко говоря", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что власти Вашингтона решили переименовать площадь перед посольством РФ в Немцов-плазу.

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