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В Кремле объяснили, почему затягивается заключение мирного договора с Японией

Вчера, 22:06
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EPA

Дмитрий Песков

Препятствием к заключению мирного соглашения РФ и Японии в Кремле назвали поддержку Токио санкционного режима против Москвы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"Это один из вопросов и одна из ситуаций, которые мешает, очень сильно мешают подписанию мирного договора", – отметил пресс-секретарь Путина.

По данным Пескова, главная задача Москвы в переговорах с Токио – это не решение вопроса принадлежности Курильских островов, а заключение мирного договора с Японией.

"У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор. Нам нужно завершить Вторую мировую войну, подписать мирный договор с очень важным партнером на Дальнем Востоке", – добавил он.

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Ранее сообщалось, что Япония готова заключить мирное соглашение с Россией в случае гарантированной передачи двух из четырех Курильских островов, которые оспаривает страна – Шикотан и Хабомаи.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он и президент РФ Владимир Путин “должны положить конец” вопросу о заключении мирного договора.

Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которую называет "северными территориями", оккупированную советскими войсками в конце Второй мировой войны.

Территориальный спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года. 

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