В Кремле объяснили, почему для встречи Путина и Трампа выбрали Хельсинки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа была выбрана столица Финляндии Хельсинки.

По его словам, это было сделано из-за удобного расположения города для обеих сторон, сообщает РБК.

"Наверное, это место устраивало больше обе стороны логистически", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что подготовка к этой встрече уже идет.

"(Саммит в) Хельсинки действительно готовится, это серьезная подготовка. Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщили в Белом Доме и Кремле, встреча Трампа с Путиным состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Окончательная договоренность об этом мероприятии была достигнута во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

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Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.