06 ноября 2018, вторник

В Кремле объяснили отмену встречи Путина и Трампа в Париже

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Встречу Путина и Трампа отметили из-за

Встречу Путина и Трампа отметили из-за "очень насыщенной повестки"

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже не состоится из-за "очень насыщенной повестки".

По словам Пескова, при этом Путин и Трамп все равно смогут встретиться "на ногах" в Париже и договориться о проведении полноценной встречи, сообщает ТАСС.

"На ногах" так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться с тем, чтобы обстоятельно поговорить", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Он также добавил, что Путин и Трамп "гарантировано" проведут встречу на полях саммита G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным в Париже, возможно, не состоится.

В свою очередь Дмитрий Песков сказал, что смена формата встречи Путина и Трампа в Париже не связана с существующими между США и РФ разногласиями.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове