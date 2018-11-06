В Кремле объяснили отмену встречи Путина и Трампа в Париже

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже не состоится из-за "очень насыщенной повестки".

По словам Пескова, при этом Путин и Трамп все равно смогут встретиться "на ногах" в Париже и договориться о проведении полноценной встречи, сообщает ТАСС.

"На ногах" так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться с тем, чтобы обстоятельно поговорить", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Он также добавил, что Путин и Трамп "гарантировано" проведут встречу на полях саммита G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным в Париже, возможно, не состоится.

В свою очередь Дмитрий Песков сказал, что смена формата встречи Путина и Трампа в Париже не связана с существующими между США и РФ разногласиями.