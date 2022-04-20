В Кремле нарастает недовольство Путиным: войну против Украины называют катастрофической ошибкой — Bloomberg 20 апреля, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

В Кремле все больше высокопоставленных чиновников подвергают сомнению решение Владимира Путина развязать войну против Украины, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ряды критиков остаются ограниченными, они рассредоточены по высокопоставленным постам в правительстве и государственном бизнесе.

Они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад, пишет агентство.

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Источники агентства рассказали, что пока не видят никаких шансов на то, что российский президент изменит свой курс.

Также они считают маловероятным, что кто-то бросит Путину вызов.

По их словам, Путин все больше и больше полагаясь на сужающийся круг бескомпромиссных советников, отвергает попытки других официальных лиц предупредить его о пагубных экономических и политических последствиях.

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Кроме того, некоторые из собеседников агентства разделяют опасения представителей американской разведки, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия, если столкнется с неудачей в кампании, которую он считает своей исторической миссией.

При этом путинская война по-прежнему глубоко поддерживается большей частью российской элиты и многие инсайдеры публично и в частном порядке поддерживают кремлевский нарратив о том, что конфликт с Западом неизбежен и экономика адаптируется к широкомасштабным санкциям Запада.

Также остается сильной общественная поддержка, поскольку первоначальный шок уступил место своего рода сюрреалистической стабильности в России.

Тем не менее, все больше и больше высокопоставленных чиновников приходят к выводу, что приверженность Путина продолжению войны обречет Россию на годы изоляции и обострение напряженности, в результате чего ее экономика будет парализована, ее безопасность будет поставлена под угрозу, а ее глобальное влияние ослабеет.

Несколько крупных российских бизнесменов сделали завуалированные заявления, ставящие под сомнение стратегию Кремля, но многие влиятельные игроки слишком боятся репрессий против инакомыслия, чтобы высказывать свои опасения публично.

В Кремле были удивлены скоростью и размахом реакции США и их союзников на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

По словам людей, знакомых с ситуацией, высокопоставленные чиновники пытались объяснить Путину, что экономические последствия санкций будут разрушительными, поскольку они сведут на нет два десятилетия роста и более высокий уровень жизни, которых тот добился во время своего правления.

Источники агентства рассказывают, что Путин отмахнулся от всех предупреждений, заявив, что несмотря на высокую цену, которую заплатит Россия, Запад не оставил ему другого выбора, кроме как начать войну.

По их словам, Путин по-прежнему уверен, что общество его поддерживает, а россияне готовы пойти на годы жертв ради его видения национального величия.

Путин полон решимости продолжать борьбу, даже несмотря на то, что Кремлю пришлось умерить свои амбиции с быстрого захвата большей части Украины до битвы за Донбасс.



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