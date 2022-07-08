«РФ — интеллектуально примитивная страна». В Кремле не понимают, что преемник Джонсона может быть еще более радикальным к РФ — Подоляк 8 июля, 15:50 Восковая фигура Бориса Джонсона изображена рядом с табличкой «вакансия» в Музее мадам Тюссо (Фото:Madame Tussauds London/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ назвал Россию интеллектуально примитивной страной из-за того, что в Кремле радуются отставке британского премьера Бориса Джонсона.

«Россияне вообще не понимают, что происходит. Поэтому они радуются, не понимая, что в Британии [существует] ценностная поддержка Украины, вне зависимости от того, кто является главой правительства. Более того, на мой взгляд, сегодня среди кандидатов есть люди, которые более радикально к России относятся. И стратегически для России крайне невыгодна эта смена Джонсона на любого другого. Но они этого не понимают, потому что интеллектуально, аналитически эта страна очень примитивна», — отметил Подоляк.

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После того как за сутки свои должности покинули более 40 британских министров и помощников и многие из них выступили с призывом к премьер-министру Борису Джонсону сложить свои полномочия, глава правительства Великобритании согласился подать в отставку с должности лидера Консервативной партии и в течение нескольких месяцев покинуть пост премьер-министра.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Джонсон очень не любит кремлевский режим и «мы его тоже».

Отставка Джонсона не будет молниеносной — процесс затянется на несколько месяцев, прогнозируют France 24. Нового премьер-министра Великобритании могут избрать до начала сентября, сообщает Financial Times.

Среди потенциальных претендентов на его кресло американский журнал Forbes называет Пенни Мордонт, министра по вопросам торговой политики, Риши Сунака и Саджида Джавида, которые на этой неделе первыми сложили свои министерские полномочия, а также Лиз Трасс, министра иностранных дел, и Джереми Ханта — депутата-консерватора, которого Джонсон победил в финале выборов 2019 года.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко убежден, что все возможные преемники Джонсона в должности премьер-министра настроены на поддержку Украины.

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