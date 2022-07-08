«РФ — интеллектуально примитивная страна». В Кремле не понимают, что преемник Джонсона может быть еще более радикальным к РФ — Подоляк

8 июля, 15:50
Восковая фигура Бориса Джонсона изображена рядом с табличкой «вакансия» в Музее мадам Тюссо (Фото:Madame Tussauds London/Handout via REUTERS)

Восковая фигура Бориса Джонсона изображена рядом с табличкой «вакансия» в Музее мадам Тюссо (Фото:Madame Tussauds London/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ назвал Россию интеллектуально примитивной страной из-за того, что в Кремле радуются отставке британского премьера Бориса Джонсона.

«Россияне вообще не понимают, что происходит. Поэтому они радуются, не понимая, что в Британии [существует] ценностная поддержка Украины, вне зависимости от того, кто является главой правительства. Более того, на мой взгляд, сегодня среди кандидатов есть люди, которые более радикально к России относятся. И стратегически для России крайне невыгодна эта смена Джонсона на любого другого. Но они этого не понимают, потому что интеллектуально, аналитически эта страна очень примитивна», — отметил Подоляк.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=3iijhn-iaNE&t=2s

После того как за сутки свои должности покинули более 40 британских министров и помощников и многие из них выступили с призывом к премьер-министру Борису Джонсону сложить свои полномочия, глава правительства Великобритании согласился подать в отставку с должности лидера Консервативной партии и в течение нескольких месяцев покинуть пост премьер-министра.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Джонсон очень не любит кремлевский режим и «мы его тоже».

Читайте также:

Борису Джонсону не хватило нескольких недель, чтобы отметить третью годовщину на посту премьер-министра Британии (Фото:REUTERS/Phil Noble) Спасибо, Борис! Шесть причин, почему к моменту отставки Джонсона в лагере его болельщиков оказалась вся Украина

Отставка Джонсона не будет молниеносной — процесс затянется на несколько месяцев, прогнозируют France 24. Нового премьер-министра Великобритании могут избрать до начала сентября, сообщает Financial Times.

Среди потенциальных претендентов на его кресло американский журнал Forbes называет Пенни Мордонт, министра по вопросам торговой политики, Риши Сунака и Саджида Джавида, которые на этой неделе первыми сложили свои министерские полномочия, а также Лиз Трасс, министра иностранных дел, и Джереми Ханта — депутата-консерватора, которого Джонсон победил в финале выборов 2019 года.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко убежден, что все возможные преемники Джонсона в должности премьер-министра настроены на поддержку Украины.

Читайте также:
Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Великобритания Кремль Борис Джонсон Радио НВ Михаил Подоляк Украина-Великобритания Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Германия и Нафтогаз не оправдали ожидания инвесторов

В украинском сегменте еврооблигаций ключевым игроком стал Нафтогаз. С начала недели еврооблигации Нафтогаза продемонстрировали впечатляющее падение на 40 пунктов

8 июля, 15:30
Мнения
Владимир Огрызко
Экс-министр иностранных дел Украины
Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России

Переосмысление роли НАТО как будущей мировой глобальной системы безопасности открывает совсем другие возможности для многих стран, и, в первую очередь, для Украины

8 июля, 13:55
Мнения
Патрисия Ридделл: «За катастрофизацией может стоять наш внутренний критик» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)
Когда вы нервничаете. Четыре способа перестать думать о самом худшем
Патрисия Ридделл
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X