В Кремле анонсировали "основательную встречу" Путина и Трампа на саммите G20

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести продолжительную встречу на полях саммита G20 в Аргентине.
Об этом сообщает ТАСС.
На "двадцатке" - продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая", - сказал он.
При этом Ушаков отметил, что встреча на G20 пока находится в стадии согласования.
Напомним, Путин предложил организовать встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, 11 ноября.
В свою очередь советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в 2019 году.
16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.
Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.
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