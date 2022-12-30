Обороной РФ в Кременной руководит генерал Никифоров: он участвовал в наступлении на Киев — британская разведка 30 декабря, 10:01 Генерал Евгений Никифоров (Фото:wikipedia.org)

По данным британской разведки, генерал-лейтенант Евгений Никифоров, вероятно, находится в процессе принятия командования Западной группой войск РФ в Украине. Он руководит обороной оккупантов в Кременной.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Никифоров станет как минимум четвертым командиром соединения с момента вторжения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего три месяца назад.

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В разведке отметили, что в качестве начальника штаба Восточной группы войск РФ в первые недели вторжения Никифоров должен был активно участвовать в планировании катастрофической попытки группировки и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада через район Чернобыля.

Сейчас основная задача Западной группировки войск РФ почти наверняка состоит в том, чтобы удерживать правый фланг РФ, район Луганской области вокруг Кременной и Сватово. А поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, Никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте.

«Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, скорее всего, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны Министерством обороны России», — говорится в обзоре.