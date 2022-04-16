В Кракове возле генконсульства РФ появился сквер Свободной Украины 16 апреля, 04:30 Цей матеріал також доступний українською Перед голосованием к депутатам обратился городской голова Львова (Фото:krakow.pl)

Депутаты горсовета Кракова предоставили скверу вблизи генконсульства РФ название Свободной Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

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"Во время сессии депутаты, в частности, приняли решение, что безымянный сквер в участке № 1 Старого города на отрезке от ул. Кроводерской в Биборский сквер будет называться Свободной Украины», — говорится в сообщении.

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Перед голосованием к депутатам обратился городской голова Львова, который является городом-побратимом Кракова. Андрей Садовый подчеркнул, что горсовет польского города делает «мощный шаг для Польши и Украины».

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