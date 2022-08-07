«Шпионка ГРУ»: в Косово задержали российскую пропагандистку

7 августа, 12:37
В МВД Косово заявили, что Дарья Асламова причастна к дестабилизации ситуации в республике (Фото:Xhelal Sveçla/Facebook)

В МВД Косово заявили, что Дарья Асламова причастна к дестабилизации ситуации в республике (Фото:Xhelal Sveçla/Facebook)

На фоне недавнего обострения в Косово из-за запрета на использования сербских или «нейтральных» документов и номерных знаков, местные правоохранители задержали российскую пропагандистку Дарью Асламову.

Как сообщается, поводом для этого стали обвинения в шпионаже.

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По словам министра внутренних дел Косово Джеляль Свечла, Асламову была задержана на одном из пограничных переходов.

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«Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста. Она также принимала участие в войне в Украине, распространяя пропаганду о вторжении РФ», — пояснил он.

Свечла отметил, что Асламова попыталась проникнуть в Косово спустя неделю после эскалации конфликта с Сербией, что может свидетельствовать о причастности российских спецслужб к попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе.

https://www.youtube.com/watch?v=aFUG4ZcZ-aY

В итоге шпионке запретили въезд в республику сроком на пять лет.

«Любой, кто с определенными целями или директивами пытается дестабилизировать нашу страну, без сомнений столкнется с силой законов Республики Косово», — добавил глава МВД.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Сербия Российская пропаганда Косово

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