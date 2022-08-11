«Хочет нормализовать войну». Деспот Путин заинтересован в обострении на сербско-косовской границе — премьер Косово 11 августа, 10:20 Альбин Курти (Фото:REUTERS/Fedja Grulovic)

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в обострении на сербско-косовской границе.

Об этом сообщает Reuters.

«Деспотический (российский) президент (Владимир) Путин — человек войны, и он был бы заинтересован в распространении войны, потому что хочет нормализовать войну», — сказал Курти, намекая на вторжение России в Украину.

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По его словам, не нужно исключать, что «агрессивная политика Белграда так или иначе может превратиться в нападение на Косово».

«Я не говорю, что они собираются напасть на нас на этой неделе или на следующей, но было бы совершенно безответственно исключать… возможность роста напряженности и новых конфликтов», — сказал он.

Косово — частично признанное балканское государство, независимость которого признали более 100 государств-членов ООН (Украина к ним не относится). Сербия выход Косово из своего состава не признает, считая его автономным краем под названием «Косово и Метохия». Этнические сербы на севере Косово тоже не признают власть Приштины и используют сербские документы и номерные знаки.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривало временное (сроком на пять лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. С 1 августа 2022 года «нейтральные» или сербские документы в Косово должны были утратить силу, а все граждане Сербии — получать на границе дополнительный документ, разрешающий въезд (такая же мера действует в Сербии для людей с косовскими документами).



31 июля, за день до вступления в силу новых правил, сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов. Позже полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.



Президент Сербии Александр Вучич выступил с несколькими ночными обращениями, заявив, что «мы никогда не были в более тяжелой ситуации, чем сегодня».



В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило снова открыть пограничные переходы.

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