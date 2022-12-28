В Косово из-под стражи отпустили серба-полицейского, задержание которого вызвало протесты. США и ЕС призывают к деэскалации в регионе 28 декабря, 19:08 Демонстранты в Сербии выкрикивают лозунги во время митинга в поддержку косовских сербов, протестующих против действий правительства Приштины на севере Косово, 12 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Косово под домашний арест отпустили местного серба-полицейского Деяна Пантича, после задержания которого на севере страны вспыхнули массовые протесты. Такое решение суд в Приштине принял в среду, 28 декабря

Об этом сообщил адвокат Пантича Любомир Пантович, пишет местное издание Kosovo-Online.

Согласно решению суда, полицейский будет находиться под домашним арестом до 9 января. По словам адвоката, позже решат, будет ли просить прокурор о продолжении избранной меры, или ее смягчат — Пантич будет появляться в отделение полиции только раз в неделю.

Видео дня

Сегодня же с совместным заявлением выступили США и Евросоюз, призвав Сербию и Косово к деэскалации напряженности, возросшей в течение последней недели. Они работают непосредственно с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.

«Мы приветствуем заверения руководства Косово об отсутствии списков косовских сербов, которые могут быть арестованы или подвергаться преследованию за мирные протесты/баррикады. В то же время должно быть уважение к верховенству права, а любые формы насилия неприемлемы и не будут поддерживаться», — говорится в заявлении.

Деян Пантич, находившийся в группе косовских сербов, объявивших бойкот и ушедших в отставку в ноябре, находился за решеткой с 10 декабря — его задержала на границе косовская полиция и обвинила в подготовке теракта. После этого местные сербы на севере Косово вышли на протесты и начали строить баррикады в Митровице.

26 декабря Сербия привела свои вооруженные силы в состояние наивысшей боевой готовности. В Косово убеждены, что на Сербию для нагнетания ситуации в регионе влияет Россия.

Значительное обострение между Сербией и Косово было еще летом. 31 июля сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов, соединяющих Косово и Сербию. Полиция Косово сообщала о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило вновь открыть пограничные переходы.

27 августа Боррель заявил, что Косово и Сербия достигли соглашения по урегулированию пограничного конфликта.

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово.

С тех пор в регионе базируется контингент миротворцев НАТО, который ныне насчитывает около 4 тыс. военных, а Европейский Союз выступает посредником в процессе нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Обе столицы стремятся получить членство в ЕС. Но время от времени в 1,8-миллионном Косово, где 92% населения составляют албанцы, а 6% - сербы, вспыхивают конфликты.

Последний такой произошел в конце июля 2022 года, накануне вступления в силу нормы, требовавшей от 50 тыс. косовских сербов переоформить на национальные свои сербские или «нейтральные» документы и автомобильные номера. Тогда (как и сейчас) сербы заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов между Косово и Сербией. В конце концов, введение новых правил было отсрочено; начался длительный поиск компромисса.