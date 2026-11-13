Предложение Путина. ISW объяснил, почему в Константиновке невозможно организовать гуманитарную миссию по примеру Олешек

В Константиновке невозможно добиться режима прекращения огня, подобного тому, что был в Олешках, поскольку реальная военная ситуация на линии фронта там совершенно иная.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) за 12 ноября.

Армия РФ полностью контролирует город Олешки Херсонской области, расположенный примерно в 3,7 км от линии фронта. Как отмечает ISW, это означало, что российским и украинским войскам было прежде всего необходимо договориться о прекращении ударов через разделяющую их реку Днепр.

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В то же время армия РФ не контролирует Константиновку в Донецкой области, а находится в тесном контакте с ВСУ, ведущими активные боевые действия. Аналитики подчеркивают, что проведение переговоров, контроль за соблюдением и обеспечение прекращения огня в таких условиях были бы чрезвычайно сложной задачей — если вообще выполнимой.

Во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российский диктатор Владимир Путин повторил свое ложное заявление от 3 июля о том, что армия РФ полностью контролирует Константиновку. Он предложил, чтобы Москва и Киев провели гуманитарную миссию в этом городе как продолжение операции в Олешках.

Путин предложил пригласить представителей международных СМИ, а также украинских и российских правозащитников для наблюдения за эвакуацией гражданского населения из Константиновки и для того, чтобы показать, кто на самом деле контролирует город.

ISW напоминает, что российский диктатор ранее выступал с подобными демонстративными предложениями, чтобы привлечь внимание к своим преувеличенным заявлениям о продвижении России на поле боя.

Однако аналитики зафиксировали не менее 41 позиции украинских военных в Константиновке и её окрестностях с 1 сентября 2026 года. Это опровергает версию России, которой она придерживалась на протяжении многих месяцев, о полном контроле над городом.

ISW полагает, что Путин воспринимает вымышленную его военными картину ситуации на поле боя и, вероятно, верит, что его армия действует значительно впереди реальной линии соприкосновения.

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Российские государственные СМИ регулярно публикуют карты, на которых показаны масштабы этих успехов, преувеличенных, по утверждению РФ.

12 ноября советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Россия может использовать возможную гуманитарную операцию в Константиновке для проведения ротации своих военных и завоза техники.

В то же время аналитический проект DeepState сообщил, что Константиновка практически полностью находится под контролем ВСУ, несмотря на попытки россиян проникнуть в город и подготовить его оккупацию. Украинские военные отражают атаки противника, который также пытается обойти населенный пункт и создать угрозу окружения.