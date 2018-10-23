В Константинополе допустили предоставление автокефалии Украинской церкви уже в ближайшие недели

Представитель Константинопольского патриархата, митрополит Галльский Эммануил считает, что автокефалия Украинской церкви будет предоставлена за очень короткий промежуток времени, возможно, в ближайшие недели.

Об этом говорится в статье митрополита в газете TA NEA от 20 октября, перевод которой сделан специализированным изданием Сerkvarium.

"Автокефалия Украинской Православной Церкви будет предоставлена ​​за очень короткий промежуток времени, наверное, в ближайшие недели. Важное обращение ко всем православным по этой теме имеет подтекст не политический и не геополитический, оно прежде всего духовное. Автокефалия должна положить конец разделению православных в Украине и не приводить к новым расколам", - написал митрополит.

Он добавил, что Вселенский патриарх Варфоломей обладает полным пониманием этой проблематики.

Комментируя ожесточенное сопротивление РПЦ предоставлению автокефалии Украинской церкви, митрополит Эммануил высказал предположение, что Московский патриархат выступает посланником интересов российского государства в регионе, даже если и утверждает обратное.

"Речь шла об одном из важнейших православных событий в современной истории. Мне жаль в связи с проявлением такого оппортунизма со стороны Московского патриархата, который стремится использовать всеправославные встречи для собственных акцентов. К тому же, должно быть понятно, что предоставление автокефалии не представляет, собственно, вопрос порядка дня Всеправославного собора, этот вопрос относится исключительно к компетенции Вселенского Патриархата, как Церкви-Матери, которая предоставляет независимость церковному православному украинскому организму", - пишет митрополит Эммануил.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.