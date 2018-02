В Конгресс США внесли законопроект о сотрудничестве с Украиной

В повестку дня включили законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Об этом рассказал автор инициативы конгрессмен Брендан Бойл, сообщает Голос Америки.

По его словам, законопроект поддерживают представители среди обеих партий.

Он считает, что это поможет Украине "защитить свою кибербезопасность от российских атак".

Glad that GOP leadership in the House has agreed to schedule a vote on my bipartisan bill to help Ukraine defend its cybersecurity against Russian attacks. (Clearly my bill will be the biggest story in Philadelphia this week.)