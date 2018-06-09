В Конгресс США внесли резолюцию о признании Голодомора геноцидом

В 1932-1933 годах в Украине от искусственного голода погибли более 10 млн человек

В Палате представителей Конгресса США представлена ​​резолюция в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США.

Согласно сообщению, группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США Сандером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

"Документ является зеркальной версией резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 гг. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена ​​против украинского народа и была геноцидом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в постановляющей части документа включено признание выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 года) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев".

"Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - сообщили в украинском посольстве.

На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом в 11-ти штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.

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Напомним, что парламенты 14 стран мира признали Голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.