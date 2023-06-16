В Конгрессе США предложили выделить 80 млн долларов на ATACMS для Украины 16 июня, 20:33 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

В Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете. Он предусматривает выделение 80 миллионов долларов на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом заявил старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро в Twitter.

«Из средств, предусмотренных для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в других разделах данного закона, комитет намерен использовать не менее 80 млн долларов для закупки армейских тактических ракетных систем (ATACMS) для Вооруженных сил Украины», — сказано в законопроекте Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

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При этом, согласно документу, главе Пентагона поручают провести брифинг для оборонных комитетов Конгресса не позднее 31 декабря 2023 года о ходе использования выделенных средств для закупки и наличия ATACMS для Вооруженных сил Украины.

14 июня посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что изменение риторики Вашингтона относительно некоторой военной помощи Киеву зависит от большого набора факторов. Это касается и дальнобойных ракет ATACMS.

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30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине американских ATACMS «все еще актуален». В Конгресс внесли резолюцию с призывом к Байдену передать ВСУ ракеты.

Ранее в Пентагоне заявили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности.