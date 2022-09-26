В Конгрессе США согласовали выделение 12 млрд долларов на помощь Украине — Reuters 26 сентября, 19:45 Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Участники переговоров по поводу законопроекта о расходах в Конгрессе США согласились включить в документ 12 млрд долларов на помощь Украине после соответствующего запроса Белого дома, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Конгресс должен принять законопроект о расходах до 30 сентября, когда заканчивается текущий финансовый год.

В начале сентября американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратится к Конгрессу за экстренным финансированием в размере 11,7 млрд долларов на летальную помощь и бюджетную поддержку Украины. По данным агентства Bloomberg, 11,7 млрд долларов нужны для помощи Украине в сферах безопасности и экономики в первом квартале 2023 финансового года.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 сентября сказал, что Вашингтон предоставит дополнительные $457,5 миллионов помощи для правоохранительных органов и уголовного правосудия Украины.

18 сентября в Пентагоне сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину США передали Киеву помощь в сфере безопасности на 15,1 млрд долларов. В новый (21-й) пакет военной помощи Украине войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы Claymore, высокоточные 155-мм снаряды и так далее.

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