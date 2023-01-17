Возможная отправка Украине дополнительных систем Patriot будет связана с уровнем подготовки ВСУ — конгрессвумен 17 января, 07:47 Cистемы Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr)

Конгрессвумен-демократ и сопредседатель Украинского кокуса нижней палаты Конгресса Марси Каптур заявила, что возможная отправка Киеву дополнительных систем Patriot будет связана с уровнем подготовки ВСУ.

«Я считаю, что один из самых важных аспектов, связанных со сложными системами вооружений, подобными этой, — получение надлежащей подготовки теми, кто будет ими управлять. Это должно происходить постепенно», — сказала она в интервью Голосу Америки.

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По ее словам, «нельзя рассчитывать на чудо, которое произойдет за одну ночь».

«Но, думаю, и украинские, и американские военные понимают, какие именно усилия от них требуются», — подчеркнула она.

Каптур заявила, что она очень впечатлена украинскими вооруженными силами.

«Не думаю, что знаю кого-либо, кто бы рассчитывал, что украинские военные не только продержатся 11 месяцев, но и будут отвоевывать свои территории и те населенные пункты, которые были захвачены Россией еще в 2014 году. И украинский народ, и его военные вселяют уверенность. И я знаю, что мир найдет способ помочь Украине выиграть эту войну», — сказала она.



О передаче Украине Patriot было объявлено 21 декабря 2022 года. ЗРК будут переданы в рамках пакета военной помощи на сумму $1,85 млрд.

Кроме США, о решении передать ВСУ Patriot, 5 января заявили и в Германии.

16 января в США прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot.

