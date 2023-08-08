В конце этой недели США объявят о новом пакете военной помощи для Украины — Госдеп

8 августа, 22:19
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Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Госдеп США во вторник, 8 августа, подтвердил, что Вашингтон на этой неделе объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

«Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений. В конце этой недели будут сделаны другие анонсы о дополнительной помощи, которую мы планируем предоставить Украине», — сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга.

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Он добавил, что США рассматривают возможность отправить для ВСУ новых ракеты или оборонные системы. В то же время Миллер не стал отвечать на вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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США готовятся передать дополнительную помощь ВСУ (Фото:U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS) США готовят новый пакет военной помощи для Украины — СМИ

Также представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Минобороны США сейчас есть 6,2 млрд долларов, которые предназначены для вооружения Украины. Эти средства обнаружились после бухгалтерской ошибки американцев, которая привела к завышению стоимости пакетов поддержки на миллиарды долларов.

Ранее СМИ писали, что Белый дом на этой неделе объявит о военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Госдеп Госдеп США Военная помощь Вашингтон ATACMS ракеты

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