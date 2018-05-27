В Колумбии начались выборы президента, которые могут решить дальнейшую судьбу соглашения с FARC

Если ни один кандидат не получит более 50 процентов голосов, то второй тур голосования состоится 17 июня

В Колумбии проходят президентские выборы, которые могут решить дальнейшую судьбу мирного соглашения страны с группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC).

Об этом сообщает DW.

Наиболее популярный кандидат от партии Демократический центр Иван Дуке обещает отправить в тюрьмы бывших повстанцев FARC за военные преступления. Также он обещает снизить налоги для бизнеса.

Шансы на победу также имеет экс-мэр колумбийской столицы Боготы Густаво Петро, ​​который придерживается левых взглядов и был членом повстанческого движения М-19. Петро обещает пересмотреть экономическую политику Колумбии, чтобы перераспределить богатства от богатых к бедным.

Также в выборах участвуют математик Серджио Фахардо и бывший вице-премьер-министр Герман Варгас, который имеет поддержку президента Сантоса.

Если ни один кандидат не получит более 50 процентов голосов, то второй тур голосования состоится 17 июня.

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Конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC длился более 50 лет. Из-за него с начала 1960-х годов погибли около 260 тыс. человек, более 60 тыс. считаются пропавшими без вести. Еще около 7 млн человек были вынуждены покинуть родные места. Противостояние официально завершилось 15 августа 2017 года. В этот день в Фонсека на северо-востоке Колумбии боевики FARC сдали более 8 тыс. единиц оружия и около 1,3 миллиона единиц боеприпасов.