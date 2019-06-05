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В КНДР заподозрили США в разработке тайного плана агрессивной войны — СМИ

Вчера, 21:37
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В КНДР заподозрили США в разработке тайного плана агрессивной войны — СМИ - фото

oohhsnapp/pixabay.com

В КНДР считают, что США стремятся к войне

Высокопоставленные чиновники КНДР считают, что США готовятся к войне с Северной Кореей, сообщает Washington Times.

По их мнению, «дипломатические шаги президента Трампа — лишь ширма и Вашингтон тайно разрабатывает план «агрессивной войны».

Это заявление стало прямой реакцией на обновленную Индо-Тихоокеанскую стратегию Пентагона, обнародованную в конце прошлой недели. В документе, который перекликается с выступлением в Азии исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанагана, Северную Корею называют «государством-нарушителем».

Северокорейские чиновники считают, что это подтверждает, что, несмотря на попытки Трампа делать определенные дипломатические шаги, США все же стремятся к войне.

Теги:   США КНДР

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