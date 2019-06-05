В КНДР заподозрили США в разработке тайного плана агрессивной войны — СМИ
Высокопоставленные чиновники КНДР считают, что США готовятся к войне с Северной Кореей, сообщает Washington Times.
По их мнению, «дипломатические шаги президента Трампа — лишь ширма и Вашингтон тайно разрабатывает план «агрессивной войны».
Это заявление стало прямой реакцией на обновленную Индо-Тихоокеанскую стратегию Пентагона, обнародованную в конце прошлой недели. В документе, который перекликается с выступлением в Азии исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанагана, Северную Корею называют «государством-нарушителем».
Северокорейские чиновники считают, что это подтверждает, что, несмотря на попытки Трампа делать определенные дипломатические шаги, США все же стремятся к войне.