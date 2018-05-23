В КНДР одобрили список южнокорейских журналистов, которые будут освещать закрытие Пхунгери

В КНДР одобрили список южнокорейских журналистов, которые будут присутствовать при демонтаже ядерного полигона

Власти КНДР одобрили список южнокорейских журналистов, которые будут освещать процесс закрытия ядерного полигона Пхунгери, сообщает Yonhap со ссылкой на министерство национального объединения.

"Правительство предпримет необходимые шаги ввиду разрешения Севера на поездку прессы, включая предоставление транспорта", - говорится в заявлении.

Ранее Пхеньян отказался пустить журналистов из Сеула для освещения демонтажа полигона. Однако источники издания заявили, что это решение может быть отменено в любой момент из-за "непредсказуемости" северокорейских властей. Речь идет о четырех журналистах из News1 и MBC.

Также были приглашены журналисты из США (Associated Press, CNN, ABC), Китая, России и Великобритании. Власти КНДР не уточнили число приглашенных представителей СМИ.

Напомним, Северная Корея запланировала демонтаж своего ядерного полигона в течение некоторого времени между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий, чтобы выполнить свое обещание прекратить ядерные испытания.

15 мая р есурс 38North, который ведет мониторинг ситуации в КНДР, сообщил, чторуководство Северной Кореи начало демонтаж самого крупного в стране ядерного полигона Пунгери.

За последний месяц с полигона убрали несколько зданий, которые обеспечивали работу Пунгери, а также разобрали ведущие в тоннели рельсы.