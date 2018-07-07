07 июля 2018, суббота

В КНДР недовольны переговорами с США, угрожают прекратить денуклеаризацию - СМИ

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Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын

Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын

Министерство иностранных дел КНДР назвало двухдневные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео неудачными. Об этом сообщает AP.

В ведомстве заявили, что США отошли от риторики саммита между лидерами стран односторонними требованиями денуклеаризации.

Сообщается, что Помпео настаивал на полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации, что пошатнуло "твердое" решение руководства КНДР отказаться от ядерных программ, сообщает Reuters.

В заявлении государственного северокорейского агентства говорится, что результаты переговоров с американским госсекретарем были "чрезвычайно тревожными".

В заявлении отмечается, что "самый быстрый путь" достичь освобождения КНДР от ядерного оружия – это поэтапный подход, в котором обе стороны будут делать шаги одновременно, в то время как Помпео настаивал на односторонних действиях со стороны Северной Кореи.

Сам Госсекретарь ранее охарактеризовал переговоры как "продуктивные" и заявил, что в ряде вопросов стороны достигли значительного прогресса.

Напомним, 5 июля госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею для проведения консультаций по денуклеаризации КНДР.

Ранее сообщалось, что США и Северная Корея создали рабочие группы по ядерному разоружению.

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