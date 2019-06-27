В КНДР исчез гражданин Австралии Сегодня, 14:00 106 Цей матеріал також доступний українською Alek Sigley/Facebook Алек Сигли Alek Sigley/Facebook

МИД Австралии заявил об исчезновении в КНДР 29-летнего австралийца Алека Сигли.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.



Сигли обучался в магистратуре по курсу корейской литературе в университете Ким Ир Сена в Пхеньяне, он свободно владеет корейским языком.

Считается, что он единственный австралиец, живущий в Северной Корее, семья Сигли сообщила, что он перестал выходить на связь в начале недели.

В МИД Австралии потребовали объяснений от Пхеньяна о местонахождении Сигли, посольство в Южной Корее обратилось с соответствующим запросом к должностным лицам КНДР.