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В Китае задержали третьего гражданина Канады

Сегодня, 15:57
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Личность задержанного не раскрывается

Правоохранительные органы Китая задержали третьего гражданина Канады, подтвердили в канадском дипломатическом ведомстве.

Канадские дипломаты отказались предоставить подробности задержания, в том числе имя канадца и причины взятия под стражу, сославшись на соблюдение правил конфиденциальности, передает CBC News.

"Министерство иностранных дел и международной торговли Канады проинформировано о задержании гражданина Канады в Китае. Консульские работники оказывают помощь семье", - сказал представитель ведомства.

Последнее задержание произошло на фоне растущей напряженности в отношениях между Канадой и Китаем.

Канада подверглась резкой критике со стороны китайских чиновников из-за ареста Мэн Ваньчжоу, руководителя китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Мэн была задержана по требованию властей США и освобождена под залог.

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Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев "по соображениям национальной безопасности".

В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига.

Позже стало известно о задержании Майкла Спэйвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.

Теги:   Задержание Канада Китай

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