В МИД Китая отрицают, что Пекин отправляет боеприпасы в Россию
Ван Вэньбинь (Фото:Скриншот/YouTube/ShanghaiEye)
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь возразил, что Пекин отправляет боеприпасы России и обвинил во всем США.
Об этом сообщает Global Times.
«Не Китай поставляет оружие на поле боя российско-украинского конфликта, а США», — сказал он.
Представитель китайского МИД заявил, что США должны «прекратить раздувать пламя», «указывать пальцем», а также «положить конец принуждению других стран».
«США должны играть конструктивную роль», — сказал он.
Ранее издание Politico сообщило, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.
В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.
20−22 марта Си Цзиньпин будет находиться с визитом в Москве — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Он стал первым лидером, встретившимся с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.