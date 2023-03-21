В МИД Китая отрицают, что Пекин отправляет боеприпасы в Россию 21 марта, 15:44 Ван Вэньбинь (Фото:Скриншот/YouTube/ShanghaiEye)

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь возразил, что Пекин отправляет боеприпасы России и обвинил во всем США.

Об этом сообщает Global Times.

«Не Китай поставляет оружие на поле боя российско-украинского конфликта, а США», — сказал он.

Представитель китайского МИД заявил, что США должны «прекратить раздувать пламя», «указывать пальцем», а также «положить конец принуждению других стран».

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«США должны играть конструктивную роль», — сказал он.

Ранее издание Politico сообщило, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

20−22 марта Си Цзиньпин будет находиться с визитом в Москве — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Он стал первым лидером, встретившимся с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.