В Китае назвали клеветой заявление Рютте о военной помощи РФ

Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения в поставках оружия России, они также обвинили НАТО в дезинформации. Об этом в четверг, 26 июня, сообщает агентство Reuters .

Как пишет Reuters, спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь сделал это заявление на брифинге в ответ на слова главы НАТО Марка Рютте о том, что в Китае происходит «массовое наращивание» военного контингента и что КНР поддерживает военные действия в Украине.

«Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны России, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше. Поэтому это будет вопросом номер один в повестке дня сегодня», — сказал Рютте.

6 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп не спешит давить на Китай из-за его роли в поддержке российской военной машины, вместо этого сосредотачиваясь на других аспектах двусторонних отношений с Пекином.

5 мая Трамп имел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Американский президент отмечал, что провел «очень хорошую» беседу, во время которой они обсудили «некоторые тонкости недавно заключенного и согласованного торгового соглашения».

25 мая глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Китай поставляет специальную химию, порох и станки на 20 военных заводов России.

По словам Иващенко, в 2024—2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов сотрудничества РФ с КНР в авиационной отрасли. Речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях происходили крупные поставки спецхимии.

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин в ответ заявила, что украинской стороне якобы «хорошо известно», что Китай «контролирует товары двойного назначения».