В Китае раскритиковали «большие страны» за отход от глобального лидерства, намекнув на США

В понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Китая Ван И встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, в ходе которой заявил, что «некоторые страны» поставили собственные интересы выше «общих интересов международного сообщества».

Об этом сообщает МИД Китая.

«Мир вступил в беспрецедентную за последнее столетие ситуацию больших перемен, отдельные крупные страны отвернулись от своих международных обязательств и поставили собственные интересы выше общих интересов международного сообщества», — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что Китай и Великобритания, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны «выполнять свои международные обязательства, демонстрировать свою ответственность и прилагать усилия для мира и развития во всем мире».

Во время разговора Ван И также отметил положительную динамику в китайско-британских отношениях после прошлогодних контактов между Си Цзиньпином и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, Китай высоко ценит намерение Лондона строить последовательную и взаимоуважительную политику в отношении Пекина.

В свою очередь, Тони Блэр заявил, что «изоляция Китая не обречена на успех», подчеркнув важность усиления диалога между двумя странами. Он добавил, что мир «должен больше знать о Китае» и поддерживать широкое взаимовыгодное сотрудничество.

Относительно ситуации на Ближнем Востоке, Ван И резко раскритиковал действия Израиля и США.

По его словам, «превентивный удар Израиля по Ирану на основании „возможных будущих угроз“ и бомбардировка иранских ядерных объектов послали миру ложный сигнал», что споры должны решаться силой. Это, по его мнению, создает «плохой прецедент с серьезными последствиями».

«Мир нужно защищать силой, но сила не обязательно может привести к реальному миру», — подчеркнул он.

Стороны также обсудили войну России против Украины.

Ранее Китай также решительно осудил атаки США на Иран и бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточняет, что прекращение огня должно было бы начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву) К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

В ночь на 24 июня по киевскому времени Трамп утверждал, что сначала Иран должен начать прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышляет над тем, стоит ли нанести удар по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем, пишет Bloomberg.

18 июня Трамп сказал журналистам, что у него есть «идеи, что делать», но он хочет принять «окончательное решение за секунду до того, как оно будет нужно», поскольку ситуация на Ближнем Востоке изменчива. В то же время представитель Белого дома заявил, что все варианты остаются на столе.