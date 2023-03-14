МИД определился с кандидатурами послов Украины в Бразилии, Индии и Китае

14 марта, 14:02
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента Украины кандидатуры послов в Бразилии, Индии и Китае.

Об этом он сообщил в понедельник, 13 марта.

Имена дипломатов станут известны после обнародования соответствующих указов.

«Скажу только, что в такие особые страны мы планируем отправить специалистов с опытом государственной работы уровня министров и замминистров», — добавил Кулеба.

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В Пекине посла Украины нет уже больше двух лет. Занимавший эту должность Сергей Камышев умер 14 февраля 2021-го. Посла Украины в Индии Игоря Полиху (и по совместительству на Мальдивах, в Непале, Шри-Ланке и Бангладеш) президент уволил в июле прошлого года.

Накануне Кулеба объявил о первом открытом наборе послов в 21 страну.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Бразилия Китай Посол Индия Дмитрий Кулеба

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