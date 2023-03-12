Полиция предупредила о подготовке провокаций на пророссийском митинге в Молдове
Правоохранители возле здания парламента Молдовы (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)
Полиция Молдовы предупредила о возможных провокациях на пророссийской акции, запланированной на 12 марта в Кишиневе.
Об этом говорится на официальном сайте полиции Молдовы.
Указывается, что полиция владеет информацией о возможных дестабилизирующих провокациях и массовых беспорядках на акции протеста.
«В связи с этим просим организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства», — обратились в полиции.