В Киев прибыл генсек НАТО Столтенберг — СМИ 20 апреля, 10:45 Столтенберг в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев, сообщает Kyiv Independent в Twitter.

Генсек был замечен на Михайловской площади, там он почтил память погибших украинских воинов.

Визит Столтенберга не был анонсирован.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усиливать поставки оружия украинской армии.

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Заявление прозвучало на фоне слухов в СМИ об истощении украинской ПВО в ближайшее время.