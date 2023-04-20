В Киев прибыл генсек НАТО Столтенберг — СМИ

20 апреля, 10:45
Поделиться:
Столтенберг в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Столтенберг в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев, сообщает Kyiv Independent в Twitter.

Генсек был замечен на Михайловской площади, там он почтил память погибших украинских воинов.

Визит Столтенберга не был анонсирован.

Читайте также:
За кулисами НАТО. Что действительно думают и что говорят об Украине представители Альянса — репортаж NV из штаб-квартиры в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усиливать поставки оружия украинской армии.

Видео дня

Заявление прозвучало на фоне слухов в СМИ об истощении украинской ПВО в ближайшее время.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X