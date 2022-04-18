В ближайшее время. Испания снова откроет свое посольство в Киеве — премьер
Педро Санчес (Фото:Pedro Sánchez Pérez-Castejón/Facebook)
Испания снова откроет свое посольство в Киеве в ближайшее время.
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Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передает The Local.
«Мы вновь откроем посольство Испании в Киеве, в Украине в ближайшее время, в ближайшие дни, как еще одно свидетельство приверженности испанского правительства, испанского общества, народа Украины», — сказал Санчес.
Посольство Испании было эвакуировано из Киева в Польшу вскоре после вторжения России в Украину 24 февраля.
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