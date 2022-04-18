В ближайшее время. Испания снова откроет свое посольство в Киеве — премьер

18 апреля, 16:02
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Педро Санчес (Фото:Pedro Sánchez Pérez-Castejón/Facebook)

Педро Санчес (Фото:Pedro Sánchez Pérez-Castejón/Facebook)

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Испания снова откроет свое посольство в Киеве в ближайшее время.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передает The Local.

«Мы вновь откроем посольство Испании в Киеве, в Украине в ближайшее время, в ближайшие дни, как еще одно свидетельство приверженности испанского правительства, испанского общества, народа Украины», — сказал Санчес.

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Посольство Испании было эвакуировано из Киева в Польшу вскоре после вторжения России в Украину 24 февраля.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Испания Война России против Украины

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