В Киеве пикетируют посольства стран, которые поддержали возвращение России в ПАСЕ — видео 25 июня, 20:07 1308 Цей матеріал також доступний українською Alina Bodnar/Facebook ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России Alina Bodnar/Facebook

В Киеве пикетируют посольства стран, которые поддержали решение о возвращении представителей России в ПАСЕ.

Акцию анонсировали во вторник, 25 июня в 18:00 у посольства Австрии.

Маршрут акции обозначили на карте.

Кроме посольства Австрии, пикеты пройдут под посольствами Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словакии, Франции, Финляндии, Нидерландов и Офисом Совета Европы.

«Берите с собой друзей, креативные плакаты и побольше „денег“, которыми символически забрасываем каждое посольство», — посоветовали активисты.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.